Часть группировки ВСУ попала в окружение под Донецком

Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение под Донецком . Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский . Lenta.ru

Он отметил, что группировка ВСУ под Донецком была «перерезана», одна ее часть взята под плотный огневой контроль. Кимаковский добавил, что, по сути, она попала в окружение. RT на русском