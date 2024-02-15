Часть группировки ВСУ попала в окружение под Донецком

Часть группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в окружение под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Lenta.ru
Он отметил, что группировка ВСУ под Донецком была «перерезана», одна ее часть взята под плотный огневой контроль. Кимаковский добавил, что, по сути, она попала в окружение. RT на русском
По словам советника главы ДНР, сейчас украинские войска пытаются покинуть некоторые позиции и несут потери личного состава. Российская газета