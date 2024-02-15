Мобилизация: последние новости на сегодня 15 февраля 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 февраля 2024, в материале «Рамблера».
Инвалидов СВО собираются освободить от кредитов
Новую льготу для инвалидов специальной военной операции предложили ввести в России. Кредиты могут списывать военнослужащим, получившим не только первую, но и вторую группу инвалидности. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателям Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.
«Если военного признают инвалидом II группы из-за увечья или заболевания, полученного во время СВО, ему не нужно будет выплачивать взятые кредиты», — рассказала она.
Авторы инициативы пояснили, что военных, получивших ранения, травмы или контузии и кому установили не I, а II группу инвалидности, достаточно много, и они также заслужили такое послабление от государства.
В Приангарье вручили награды волонтерам СВО
В Иркутске активистам, помогающим бойцам специальной военной операции, вручили благодарственные письма и значки «Команда Путина». Памятные награды получили 23 иркутянина. Об этом пишет «Байкал 24».
Глава Приангарья Игорь Кобзев отметил чуткость и активную гражданскую позицию всех награжденных.
«Вы стали примером беззаветного служения Родине. Уверен, что добрые дела и люди, которые их совершают, заслуживают широкого признания общества», — заявил он.
Среди награжденных есть медработники, педагоги, жены бойцов СВО, предприниматели, журналисты, рабочие заводов, члены ОНФ.
Мобилизованный россиянин дезертировал ради игры в казино
Приговор мобилизованному для участия в специальной военной операции на территории Украины Андрею Малышеву, который сбежал из ДНР ради игры в казино, вынес Ростовский гарнизонный военный суд. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Суд назначил ему наказание шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
Один из адвокатов указал, что в момент совершения преступлений Малышев был некомбатантом, также у него диагностировали плоскостопие и «патологическую зависимость от азартных игр».