Мобилизация: последние новости на сегодня 15 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 15 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Инвалидов СВО собираются освободить от кредитов

Новую льготу для инвалидов специальной военной операции предложили ввести в России. Кредиты могут списывать военнослужащим, получившим не только первую, но и вторую группу инвалидности. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателям Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.

«Если военного признают инвалидом II группы из-за увечья или заболевания, полученного во время СВО, ему не нужно будет выплачивать взятые кредиты», — рассказала она.

Авторы инициативы пояснили, что военных, получивших ранения, травмы или контузии и кому установили не I, а II группу инвалидности, достаточно много, и они также заслужили такое послабление от государства.

В Приангарье вручили награды волонтерам СВО

В Иркутске активистам, помогающим бойцам специальной военной операции, вручили благодарственные письма и значки «Команда Путина». Памятные награды получили 23 иркутянина. Об этом пишет «Байкал 24».

Глава Приангарья Игорь Кобзев отметил чуткость и активную гражданскую позицию всех награжденных.

«Вы стали примером беззаветного служения Родине. Уверен, что добрые дела и люди, которые их совершают, заслуживают широкого признания общества», — заявил он.

Среди награжденных есть медработники, педагоги, жены бойцов СВО, предприниматели, журналисты, рабочие заводов, члены ОНФ.

Мобилизованный россиянин дезертировал ради игры в казино

Приговор мобилизованному для участия в специальной военной операции на территории Украины Андрею Малышеву, который сбежал из ДНР ради игры в казино, вынес Ростовский гарнизонный военный суд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Суд назначил ему наказание шести лет лишения свободы в колонии общего режима.