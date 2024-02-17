Al Jazeera: в результате израильского обстрела в Рафахе погиб один человек

По меньшей мере один палестинец погиб, еще несколько получили ранения в результате израильского обстрела в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
По его данным, один человек погиб и еще несколько мирных граждан были ранены в результате обстрела Армией обороны Израиля жилого дома в центре города Рафах, расположенного у границ палестинского анклава и Египта. Также сообщается о совершенном ВВС Израиля авианалете на жилые дома в районе Аль-Дженина и городскую больницу, расположенную в центре Рафаха.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.