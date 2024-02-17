Al Jazeera: в результате израильского обстрела в Рафахе погиб один человек

По меньшей мере один палестинец погиб, еще несколько получили ранения в результате израильского обстрела в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

По его данным, один человек погиб и еще несколько мирных граждан были ранены в результате обстрела Армией обороны Израиля жилого дома в центре города Рафах, расположенного у границ палестинского анклава и Египта. Также сообщается о совершенном ВВС Израиля авианалете на жилые дома в районе Аль-Дженина и городскую больницу, расположенную в центре Рафаха.