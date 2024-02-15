$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

Пентагон: США отправят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием

США запустят на орбиту спутники, которые будут следить за истребителями и гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщили в агентстве по противоракетной защите Пентагона.

Пентагон: США отправят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием
© depositphotos.com

«Агентство по противоракетной защите и агентство по развитию в космосе объявили о предстоящем запуске шести спутников на околоземную орбиту», — сказано в сообщении.

Два спутника смогут следить за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, остальные четыре буду отслеживать истребители.

Ранее в Соединенных Штатах заявили о запуске более 20-ти военных спутников. Предполагается, что среди запущенных спутников будут разведывательные системы и аппараты связи, передает MK.RU.

Сын Трампа отреагировал на утверждения об угрозе нацбезопасности США

Военные новости
Пентагон
Соединенные Штаты
Гиперзвуковое оружие