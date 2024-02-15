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ЦТАК: в КНДР испытали ракету класса «земля-корабль» нового типа

Власти КНДР провели испытание ракеты класса «земля-корабль» нового типа Падасури-6, которая будет использоваться ВМС страны.

В КНДР испытали ракету класса «земля-корабль» нового типа
© ТАСС

Информация об этом появилась на сайте Центрального телеграфного агентства КНДР.

По его данным, ракеты пролетели над Японским морем более 1400 сек (23 мин 20 сек) и поразили лодку-мишень.

Ранее в КНДР разработали новый управляемый снаряд и систему управления для РСЗО.

Также посол России в КНДР Александр Мацегора не исключил проведение ядерных испытаний в КНДР.

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Александр Мацегора
Корея, Народно-Демократическая Республика