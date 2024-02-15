В КНДР испытали ракету класса «земля-корабль» нового типа

Власти КНДР провели испытание ракеты класса «земля-корабль» нового типа Падасури-6, которая будет использоваться ВМС страны.

Информация об этом появилась на сайте Центрального телеграфного агентства КНДР.

По его данным, ракеты пролетели над Японским морем более 1400 сек (23 мин 20 сек) и поразили лодку-мишень.