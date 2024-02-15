ЦТАК: в КНДР испытали ракету класса «земля-корабль» нового типа
Власти КНДР провели испытание ракеты класса «земля-корабль» нового типа Падасури-6, которая будет использоваться ВМС страны.
Информация об этом появилась на сайте Центрального телеграфного агентства КНДР.
По его данным, ракеты пролетели над Японским морем более 1400 сек (23 мин 20 сек) и поразили лодку-мишень.
Ранее в КНДР разработали новый управляемый снаряд и систему управления для РСЗО.
Также посол России в КНДР Александр Мацегора не исключил проведение ядерных испытаний в КНДР.