Al Jazeera: израильские войска взяли штурмом больницу в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом больницу на юге сектора Газа, вынудив бежать всех, кто был внутри. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские военные, осаждавшие палестинский медицинский центр "Насер", расположенный на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, взяли здание больницы штурмом. Как отмечает телеканал, находившимся в здании людям пришлось "спасаться бегством".

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ проводит "высокоточную и ограниченную операцию в больнице "Насер", чтобы добраться до боевиков-террористов ХАМАС, в том числе подозреваемых в причастности к резне 7 октября". Отмечалось, что во время рейда были задержаны несколько подозреваемых, однако, как указывает Al Jazeera, представители ХАМАС и сотрудники медучреждения отрицают, что вооруженные группировки используют больницу для военных целей.