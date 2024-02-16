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Al Jazeera: израильские войска взяли штурмом больницу в Хан-Юнисе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла штурмом больницу на юге сектора Газа, вынудив бежать всех, кто был внутри. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Al Jazeera: израильские войска взяли штурмом больницу в Хан-Юнисе
© ТАСС

По его данным, израильские военные, осаждавшие палестинский медицинский центр "Насер", расположенный на юге сектора Газа в городе Хан-Юнис, взяли здание больницы штурмом. Как отмечает телеканал, находившимся в здании людям пришлось "спасаться бегством".

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Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ проводит "высокоточную и ограниченную операцию в больнице "Насер", чтобы добраться до боевиков-террористов ХАМАС, в том числе подозреваемых в причастности к резне 7 октября". Отмечалось, что во время рейда были задержаны несколько подозреваемых, однако, как указывает Al Jazeera, представители ХАМАС и сотрудники медучреждения отрицают, что вооруженные группировки используют больницу для военных целей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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