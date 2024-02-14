На Украине отказались закупать Pepsi для ВСУ

Власти Украины запретили компаниям из списка «спонсоров войны» поставлять свои товары Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

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«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — отметил Бигунец.

В список «спонсоров войны» Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) попало множество западных компаний, в числе которых Auchan, Metro, Bonduelle, Mars Inc., Nestle, Pepsico и другие.

Кроме того, отмечается, что ВСУ не будут сотрудничать с компаниями, связанными с Россией или Белоруссией, а также с бизнесами, находящимися под санкциями или нарушившими обязательства по поставке продуктов перед Минобороны.