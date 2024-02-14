Зеленский приказал «ослепить глаза» российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с правительством, военными, и представителями оборонно-промышленного комплекса, в ходе которого потребовал «ослепить глаза» армии России, имея ввиду разведывательные дроны Zala и «Орлан». Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

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«В Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения», — заявил Зеленский.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с новыми образцами ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выпускает группа компаний ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»).