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ВСУ нанесли удар по центру Энергодара

Администрация города Энергодар сообщила об атаке центра города дронами ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».

ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
© РИА Новости

Уточняется, что ВСУ использовали дроны-камикадзе. Информация о возможных пострадавших уточняется.

«На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется. Просим жителей города сохранять бдительность и осторожность!», — сказано в сообщении.

Позднее Сеновоз сообщил об еще одном прилетевшем дроне. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее ВСУ также атаковали дроном-камикадзе Лисичанск.

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