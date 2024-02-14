ВСУ нанесли удар по центру Энергодара
Администрация города Энергодар сообщила об атаке центра города дронами ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Энергодарский связной».
Уточняется, что ВСУ использовали дроны-камикадзе. Информация о возможных пострадавших уточняется.
«На данный момент три атаки БПЛА пришлись на центр города. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе уточняется. Просим жителей города сохранять бдительность и осторожность!», — сказано в сообщении.
Позднее Сеновоз сообщил об еще одном прилетевшем дроне. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее ВСУ также атаковали дроном-камикадзе Лисичанск.
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