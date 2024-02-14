ВС США сообщили, что нанесли удар по вооружению хуситов в Йемене

ВС США нанесли очередной удар по Йемену , чтобы уничтожить противокорабельную крылатую ракету хуситов, сообщает американское Центральное командование.

«13 февраля примерно в 14:35 (по времени Саны) силы Центрального командования США (CENTCOM) успешно нанесли удар в целях самообороны по одной мобильной противокорабельной крылатой ракете», — сообщает пресс-служба.