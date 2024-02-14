ВС России нанесли по полигону ВСУ в Селидово два удара "Искандерами", несущими боевую кассетную часть, с разницей в час, и объект был поражен при взрыве боеприпаса над землей. Об этом в беседе с "Царьградом" рассказал военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин. Российская газета

«И следует помнить, что эти силы после тренировок должны были отправиться непосредственно в Авдеевку для деблокирования вооруженных частей украинской армии. Поэтому этот удар, хоть и ненамного, но тем не менее приблизил нашу победу и ослабил украинскую армию», — подчеркнул офицер. Lenta.ru