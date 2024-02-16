В США признали превосходство российского танка Т-80БВМ над Abrams

Американские танки Abrams уступают российским модернизированным Т-80БВМ по ряду показателей. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра», - подчеркнули в американском издании.

В материале также говорится, что российский танк Т-80БВМ обладает мощным газотурбинным двигателем. Он обеспечивает танку хорошую проходимость в экстремальных климатических условиях, говорится в статье. Журнал отмечает, что Российская Федерация с начала специальной военной операции модернизировала значительное количество военной техники.