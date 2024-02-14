Стали известны подробности атаки на БДК «Цезарь Куников»

Telegram -канал «Военный обозреватель» сообщил, что большой десантный корабль проекта 775 «Цезарь Куников» Черноморского флота ВМФ России был атакован как минимум пятью безэкипажными катерами MAGURA V5. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Генштаб ВСУ утверждают, что судно было подбито в ночь на 14 февраля. Военный обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале утверждает, что противник использовал против БДК катера-камикадзе примерно в 6:15 утра почти на траверзе Ялты.

О предполагаемом ударе по БДК «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море сообщило издание «Украинская правда». По его данным, судно получило повреждения.

«Цезарь Куников» это большой десантный корабль проекта 775, его длина составляет 112,5 метра, ширина 15 метров, а осадка 3,7 метра. Экипаж судна 87 человек. Последнюю модернизацию корабль проходил в 2019 году.