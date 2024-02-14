ВС России отбили у ВСУ три опорных пункта у Вербового

Российские подразделения заняли три опорных пункта ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, ВС России взяли три опорника боевиков ВСУ в районе Вербового, передает ТАСС. Рогов рассказал, что сейчас столкновения в этом районе идут на относительно близкой дистанции, используются минометы и стрелковое оружие.

Он рассказал также, что некоторое время назад группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в районе Работино. Их отправили на позиции, они пришли на свой опорник, оказавшийся в серой зоне, потому что соседний уже был занят нашими.