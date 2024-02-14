Опубликованы кадры предполагаемой атаки ВСУ на БДК «Цезарь Куников»

Боевой десантный корабль Военно-морского флота России «Цезарь Куников»

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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры предполагаемой атаки украинских морских беспилотников на боевой десантный корабль Военно-морского флота России «Цезарь Куников». Украинские СМИ утверждают, что судно получило повреждения. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Кадры активно расходятся по Сети, и люди задают вопросы. На кадрах мало что можно понять, никаких подтверждений этой информации сейчас нет, — говорится в публикации.

В одном из роликов видно, как над кораблем вздымается облако дыма.

О предполагаемом ударе по БДК «Цезарь Куников» ВМФ РФ в Черном море сообщило издание «Украинская правда». По его данным, украинские морские дроны атаковали судно утром 14 февраля. Минобороны РФ факт атаки не подтверждало.