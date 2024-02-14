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Начштаба ОДКБ Сердюков в связи с обстановкой на рубежах призвал усилить потенциал организации

Ситуация в мире и обстановка на рубежах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) требует укрепления военного потенциала организации, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Начштаба ОДКБ призвал усилить военный потенциал организации
© РИА Новости

Он отметил необходимость совершенствования механизмов обеспечения коллективной безопасности, планомерного укрепления военного потенциала организации, передает ТАСС.

Сердюков заявил, что главным источником угроз военной безопасности остается деятельность США и стран Запада, которые разрушают основные устоявшиеся конструкции обеспечения мировой безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин отметил согласованность позиций стран ОДКБ по военным вопросам.

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