В Эстонии развернули новый центр НАТО по кибернетической войне

В эстонском городе Тарту открылся новый центр по разработке стратегии и ведению кибервойн. Как сообщает газета «Известия», на базе этого учреждения специалисты НАТО будут проводить исследования в области радиоэлектронной борьбы. Наработки предоставят как эстонским военнослужащим, так и военным из других стран.

Власти Эстонии утверждают, что именно их страна первой подверглась «массированной российской кибератаке» в 2007 году. Несмотря на отсутствие весомых доказательств, Таллин смог использовать прецедент для создания в стране центра НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны. Сперва оно объединяло специалистов семи стран альянса, однако сейчас количество представленных государств выросло до 27.

В 2018 году в Эстонии появились собственные «кибервойска» и свое Кибернетическое командование. Правительство утверждало, что полной боеготовности структура достигнет к 2023 году. Она находилась в прямом подчинении командующего Силами обороны Эстонии. Как заявлял тогда действующий министр обороны Юри Луйк, основная задача «киберармии» — проводить операции для оказания поддержки Минобороны и армии, а также защищать киберпространство.

Ежегодно в Таллине проходят конференции по теме киберобороны CyCon, а Центр киберзащиты организует крупнейшие в мире учения в виртуальной среде Locked Shields («Сомкнутые щиты»). При этом еще в 2019 году китайское издание Хуаньцю шибао» писало, что на самом деле «Сомкнутые щиты» — это не заслон от России, а направленный в ее сторону «киберкинжал». В последних подобных учениях участвовали около 3 тысяч человек.

В начале февраля в здании Эстонской военной академии в Тарту открылись классная комната и лаборатория Центра передового опыта в области радиоэлектронной борьбы. Как отмечали представители сил обороны страны, новое учреждение позволит проводить современные исследования и разработки в области радиоэлектронной борьбы, а также проверять новые решения. Там будут обучаться курсанты и офицеры военной академии, военнослужащие Сил обороны Эстонии и других членов НАТО.

Учреждение является частью программы НАТО под названием Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA, «Ускорение оборонных инноваций для Северной Атлантики»). Она позволяет стартапам использовать возможности Эстонской военной академии для разработки своих продуктов двойного назначения. В общей сложности заявки на участие подали 1,3 тысячи западных организаций. Всего представители альянса отобрали 44 компании, из которых девять готовы начать работать в Эстонии.

Доктор политических наук Наталья Еремина подчеркнула, что эстонские учреждения тесно сотрудничают со своими коллегами из соседней Финляндии.

«Есть основания опасаться, что эти две граничащие с нами страны под видом киберзащиты разрабатывают планы агрессивных действий в киберсреде — причем не только против военного, но против гражданского сектора России. Это исключительно серьезный риск, учитывая сегодняшний уровень компьютеризации всевозможной инфраструктуры», — подчеркивает Еремина.