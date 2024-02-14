Переговоры по сделке Израиля и ХАМАС продлены на три дня

Переговоры по соглашению о временном прекращении огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС израильских заложников, которые прошли накануне в Каире, продлены еще на три дня в связи с отсутствием прогресса. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на египетского чиновника.

© Газета.Ru

Отмечается, что по итогам первого дня переговоров участники встречи не смогли договориться. Один из собеседников издания уточнил, что споры проходят вокруг того, какое количество палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля, возможно обменять на пленных, похищенных боевиками ХАМАС 7 октября прошлого года.

Американский чиновник сообщил NYT, что следующие три дня переговоры пройдут на более низком уровне.

В первый день в мероприятии участвовали директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа. К ним присоединились высокопоставленные чиновники Египта и Катара — эти страны выступают посредниками в переговорах.