Мобилизация: последние новости на сегодня 14 февраля 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 февраля 2024, в материале «Рамблера».

Баир Жамсуев обсудил с жителями Забайкалья поддержку участников СВО и членов их семей, патриотическое воспитание молодежи

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края Баир Жамcуев в ходе работы в регионе посетил село Колочное Читинского района, сообщает 75.ru.

В рамках проекта «Разговоры о главном» сенатор обсудил с местными жителями вопросы оказания помощи участникам спецоперации и членам их семей, патриотического воспитания, волонтерского движения, переселения из ветхого жилья.

Парламентарий также проинформировал об экономической, политической ситуации в стране, об инициативах и мероприятиях в рамках проходящего в России Года семьи.

Мальчик из Челябинска получил от мобилизованного отца в подарок SHAMAN

Мальчик Тимофей из Челябинска встретился со своим кумиром, певцом SHAMAN, благодаря отцу, который служит в зоне специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на мать ребенка.

По словам женщины, ее супруг ушел на спецоперацию год назад. В конце февраля у мальчика будет день рождения, отец для него организовал встречу с любимым артистом.

На поле боя отцу мальчика дали позывной «Шаман». Так как сын любит песни артиста, то мать решила сводить Тимофея на концерт. Когда муж узнал об этом, то решил договориться о личной встрече его сына с SHAMAN.

Разведчик рассказал об особенностях боевой работы на курганской БМП-3

Одним из главных преимуществ выпускаемой в Кургане БМП-3 является возможность быстро корректировать огонь, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на российского разведчика из состава Южной группировки войск.

Точность машины позволяет посылать в цель снаряды один за другим. Боец также выделил подвижность и маневренность бронетехники, изготовленной на курганском заводе.