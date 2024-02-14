КНДР запустила несколько крылатых ракет

Запуск состоялся в 9:00 по местному времени (03:00 по московскому). Точное число ракет не уточняется. Как отмечает агентство, южнокорейские военные обнаружили несколько неизвестных крылатых ракет в водах к северо-востоку от Вонсана в провинции Канвондо. «Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи», — заявили в JCS.