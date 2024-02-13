Постпред США в НАТО сообщил, когда завершится подбор нового генсека альянса
Подбор нового генерального секретаря НАТО завершится в I квартале 2024 года, сообщил постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
«Мы страстно желаем завершить этот процесс», – передает ТАСС слова дипломата.
Он не стал предполагать, кто может сменить Йенса Столтенберга на этом посту. При этом Смит сообщил, что НАТО рассматривает кандидатуру и. о. премьера Нидерландов Марка Рютте.
Ранее агентство Bloomberg назвало Рютте самым популярным кандидатом на пост генсека НАТО.