Сырский заявил о переходе ВСУ к обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли от попыток провести наступательные операции на линии соприкосновения с силами РФ к обороне. Об этом заявил новый главнокомандующий ими Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF, которое было записано за несколько дней до его назначения на этот пост.

"Ситуацию [на передовой] в настоящее время можно оценить как сложную. <...> Мы перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции", - заявил он в интервью, запись которого была размещена на платформе YouTube.

По словам Сырского, в ходе оборонительных действий ВСУ, помимо прочего, будут пытаться использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания подготовленных рубежей обороны.

Он также заявил, что перспективы ВСУ будут зависеть в том числе от уровня поддержки со стороны западных союзников Киева и посетовал на ее недостаточность.

"Нам не хватает поддержки, как я уже сказал, боеприпасов и техники", - подчеркнул Сырский.



"Конечно, оружия не хватает. Даже то оружие, которое используется, имеет физический срок использования. Любой ствол может выпустить определенное количество снарядов, потом его надо менять", - добавил он.