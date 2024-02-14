В Киеве подтвердили факт удара по полигону ВСУ в Селидово

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подтвердил факт удара Вооруженных сил РФ по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Селидово на территории Донецкой народной республики (ДНР), подконтрольной Киеву. Пост появился в его Telegram-канале.

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«Селидово. Прилеты были. <...> Сейчас тоже громко», — написал Мосийчук.

Он добавил, что в результате обстрелов есть раненые украинские солдаты. Также он написал, что среди бойцов ВСУ есть потери, но не назвал их количество.

До этого политолог Сергей Марков заявлял, что нанесенный удар по полигону Вооруженных сил Украины в Селидово, где могли быть до 1500 военных, оказался «таким удачным» из-за слитых данных, которые «рассекретили люди бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного».