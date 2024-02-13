В ЕС предложили создать собственный ядерный зонтик

Cтранам Евросоюза стоит задуматься о создании собственного ядерного зонтика взамен американскому. Такое заявление сделала зампредседателя Европейского парламента и кандидат на выборах в ЕС от правящей социал-демократической партии Германии Катарина Барли, передает «РИА Новости».

По ее словам, этот вопрос может стать темой на пути Евросоюза к европейской армии. Кроме того создание собственного ядерного зонтика станет особенно актуальным, если пост президента в США займет Дональд Трамп, считает Барли.

Она пояснила, что на данный момент ядерные силы Европы находятся в руках НАТО и «по-прежнему в интересах американцев обеспечивать их в значительной степени».

«В свете последних заявлений Трампа на это больше нельзя рассчитывать», — добавила Барли.