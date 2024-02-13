В Киеве признали факт российского удара по учебному полигону в Селидово

Украинские войска понесли потери в результате ударов российских сил по учебному полигону в городе Селидово на подконтрольной Киеву территории ДНР. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов). ТАСС

Он уточнил, что в результате атаки на полигон в составе ВСУ есть погибшие и раненые. Точное количество потерь он не назвал. Российская газета