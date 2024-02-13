Стало известно о создании конкурента Javelin
Новый китайский противотанковый ракетный комплекс HJ-12E, представленный на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, станет конкурентом ПТРК Javelin из США, сообщает Army Recognition. Разработка стала первым китайским оружием такого типа, которое позволяет наносить удары по верхней полусфере бронетехники противника.
По данным издания, вес HJ-12E составляет 17–22 кг, устройство позволяет применять снаряды с более тяжелыми боеголовками, чем американский Javelin. При этом китайский ПТРК, как утверждается, может пробивать броню до 110 см, стоимость модуля управления составляет около $18 тысяч, а цена ракеты для установки — $7 тысяч. Над созданием орудия работали с 2000 года, а спустя 13 лет на вооружение армии поступили первые образцы.
Диаметр HJ-12 в 135 миллиметров предполагает возможность использования более тяжелой боеголовки по сравнению с американским FGM-148 Javelin, диаметр которого составляет 114 миллиметров, — говорится в статье.
Ранее в «Рособоронэкспорте» заявили, что Россия представит новые образцы российского оружия и военной техники, включая беспилотники, на World Defense Show 2024 в Эр-Рияде. В корпорации также подчеркнули, что рынок показывает высокий спрос на продукцию российского военно-промышленного комплекса, которая прошла модернизацию после боевого применения.