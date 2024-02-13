Стало известно о создании конкурента Javelin

Новый китайский противотанковый ракетный комплекс HJ-12E, представленный на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, станет конкурентом ПТРК Javelin из США, сообщает Army Recognition. Разработка стала первым китайским оружием такого типа, которое позволяет наносить удары по верхней полусфере бронетехники противника.

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По данным издания, вес HJ-12E составляет 17–22 кг, устройство позволяет применять снаряды с более тяжелыми боеголовками, чем американский Javelin. При этом китайский ПТРК, как утверждается, может пробивать броню до 110 см, стоимость модуля управления составляет около $18 тысяч, а цена ракеты для установки — $7 тысяч. Над созданием орудия работали с 2000 года, а спустя 13 лет на вооружение армии поступили первые образцы.

Диаметр HJ-12 в 135 миллиметров предполагает возможность использования более тяжелой боеголовки по сравнению с американским FGM-148 Javelin, диаметр которого составляет 114 миллиметров, — говорится в статье.