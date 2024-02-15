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В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — посоветовал Гладков

Находящихся на улице он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Козинка.

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