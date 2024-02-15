В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности.
Об этом он написал в своём Telegram.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — посоветовал Гладков
Находящихся на улице он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.
Ранее Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины обстреляли село Козинка.