Артиллеристы отряда «Тигр» ударили по опорным пунктам ВСУ под Угледаром
Бойцы российского добровольческого отряда «Тигр» ударили из самоходной артиллерийской установки «Акация» по опорным пунктам ВСУ на Угледарском направлении, сообщает РЕН ТВ. Артиллеристы, по данным канала, прикрывают пехотинцев при штурме укреплений украинских войск близ населенных пунктов.
Когда наши ребята начинают двигаться, мы начинаем «крыть» [украинских военных], чтобы хотя бы ни то, что их уничтожить, а хотя бы не дать головы поднять, пока наши идут парни, — рассказал командир артиллерии отряда «Тигр» с позывным Хан.
Отряд наносит удары по позициям противника с применением САУ «Акация». Двое бойцов подразделения уже были награждены медалями «За отвагу», еще четверо добровольцев были удостоены орденов Мужества.
12 февраля военкор и автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов сообщил о продвижении российских войск на километр к населенному пункту Водяное на Угледарском направлении. По словам журналиста, задача ВС РФ — выйти в тыл противника, фактически наступление идет на стыке с Донецким направлением южнее Новомихайловки. По его словам, ВСУ попали под огонь в Ровнополе, Старомайорском, Благодатном, Золотой Ниве, Пречистовке и Угледаре.