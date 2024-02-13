Артиллеристы отряда «Тигр» ударили по опорным пунктам ВСУ под Угледаром

Когда наши ребята начинают двигаться, мы начинаем «крыть» [украинских военных], чтобы хотя бы ни то, что их уничтожить, а хотя бы не дать головы поднять, пока наши идут парни, — рассказал командир артиллерии отряда «Тигр» с позывным Хан.