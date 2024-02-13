В Германии хотят втрое увеличить расходы на немецкую армию

В бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии
В бундестаге предложили в три раза увеличить спецфонд для немецкой армии, до €300 млрд евро. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на депутата бундестага от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера.
Немецкий депутат утверждает, что резко увеличить финансирование бундесвера возможно несколькими путями.
«Исключение всех расходов на оборону из долгового тормоза выглядит привлекательно», — добавил депутат от правящей Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.
Долговой тормоз — это механизм, который запрещает брать слишком много кредитов, и Шварц считает, что оборонные расходы должны быть навсегда лишены этих ограничений.
До этого канцлер ФРГ Шольц анонсировал увеличение военных расходов Германии.
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