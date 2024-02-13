Замом главкома ВСУ стал сделавший "первый выстрел" в Донбассе Сухаревский

Заместителем главкома ВСУ стал человек, сделавший первый выстрел в Донбассе
Новым заместителем главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал полковник Вадим Сухаревский. Как сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ, он известен тем, что в апреле 2014 года первым открыл огонь в Донбассе.
Речь идет о 13 апреля 2014 года. Накануне отряд под командованием Игоря Стрелкова захватил отделение милиции в Славянске, но командир бригады приказал не открывать огонь. Позднее командующий пояснял, что стрельба на Евромайдане в конечном счете привела к аресту правоохранителей, а он хотел этого избежать.
Рота Сухаревского действовала в окрестностях Славянска, возле села Семеновка, когда группу спецназа и роту десантников ВСУ атаковал отряд сторонников отделения Донбасса. Полковник приказал вмешаться в боестолкновение — группа выдвинулась на БТР вперед, а командир сел на место стрелка.
«Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказывал Сухаревский.
Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сухаревского. На своей должности он будет отвечать за развитие применения дронов и беспилотных систем.
Напомним, что 8 февраля Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Его место занял Александр Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками ВСУ. Следом украинский лидер сменил заместителей — вторым стал Андрей Лебеденко. Он будет отвечать за инновации в армии. Также он назначил новых заместителей начальника генштаба ВСУ – бригадных генералов Владимира Горбатюка и Алексея Шевченко.