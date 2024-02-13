Замом главкома ВСУ стал сделавший "первый выстрел" в Донбассе Сухаревский

Новым заместителем главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал полковник Вадим Сухаревский. Как сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ, он известен тем, что в апреле 2014 года первым открыл огонь в Донбассе.

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Речь идет о 13 апреля 2014 года. Накануне отряд под командованием Игоря Стрелкова захватил отделение милиции в Славянске, но командир бригады приказал не открывать огонь. Позднее командующий пояснял, что стрельба на Евромайдане в конечном счете привела к аресту правоохранителей, а он хотел этого избежать.

Рота Сухаревского действовала в окрестностях Славянска, возле села Семеновка, когда группу спецназа и роту десантников ВСУ атаковал отряд сторонников отделения Донбасса. Полковник приказал вмешаться в боестолкновение — группа выдвинулась на БТР вперед, а командир сел на место стрелка.

«Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказывал Сухаревский.

Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сухаревского. На своей должности он будет отвечать за развитие применения дронов и беспилотных систем.