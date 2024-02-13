$91.08+0.1998.15+0.21
Войти в почту

Заместителем главкома ВСУ стал человек, сделавший первый выстрел в Донбассе

Новым заместителем главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал полковник Вадим Сухаревский. Как сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ, он известен тем, что в апреле 2014 года первым открыл огонь в Донбассе.

Замом главкома ВСУ стал сделавший "первый выстрел" в Донбассе Сухаревский
© Wikipedia Commons

Речь идет о 13 апреля 2014 года. Накануне отряд под командованием Игоря Стрелкова захватил отделение милиции в Славянске, но командир бригады приказал не открывать огонь. Позднее командующий пояснял, что стрельба на Евромайдане в конечном счете привела к аресту правоохранителей, а он хотел этого избежать.

Рота Сухаревского действовала в окрестностях Славянска, возле села Семеновка, когда группу спецназа и роту десантников ВСУ атаковал отряд сторонников отделения Донбасса. Полковник приказал вмешаться в боестолкновение — группа выдвинулась на БТР вперед, а командир сел на место стрелка.

«Огонь на поражение я решил открыть сам», — рассказывал Сухаревский.

Медведев заявил, что биография Сырского вызывает у него ненависть и омерзение

Владимир Зеленский уже подписал указ о назначении Сухаревского. На своей должности он будет отвечать за развитие применения дронов и беспилотных систем.

Напомним, что 8 февраля Зеленский отправил главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку. Его место занял Александр Сырский, который ранее командовал Сухопутными войсками ВСУ. Следом украинский лидер сменил заместителей — вторым стал Андрей Лебеденко. Он будет отвечать за инновации в армии. Также он назначил новых заместителей начальника генштаба ВСУ – бригадных генералов Владимира Горбатюка и Алексея Шевченко.

Военные новости
Александр Сырский
Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Игорь Стрелков
Алексей Шевченко
Генштаб
Славянск
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости