ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретной документацией СБУ в Мариуполе

Российские спецслужбы обнаружили тайник с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины в Мариуполе. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР по городу.

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«УФСБ России по ДНР в г. Мариуполе обнаружен заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ», - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, специалисты обнаружили и изъяли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74, а также тайник с секретными документами СБУ.