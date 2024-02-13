Пленный ВСУ: откосить от армии на Украине стоит $10-12 тыс.

"Откосить реально, $10-12 тыс. стоит", — заявил Руденко, отметив, что многие призывники бегут в Европу, но это стоит дороже. Также Руденко рассказал, что дать взятку реально только на начальном этапе. По его словам, этого не возможно сделать в военкомате, на медкомиссии и после попадания в войска. Кроме того, пленный заявил, что некоторые мобилизованные сбегают после попадания на линию боевого соприкосновения.