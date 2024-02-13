США заявили о планах реорганизации ВВС из-за КНР

Военно-воздушные и Космические силы США проведут масштабную реорганизацию на фоне растущей угрозы вооруженного противостояния с Китаем. Об этом было объявлено на проходящем в штате Колорадо ежегодном симпозиуме неправительственной Ассоциации ВВС и Космических сил США.

Выступая на мероприятии, трансляция которого ведется на сайте этой организации, министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил о готовящихся изменениях по 24 направлениям работы ВВС и Космических сил. По его словам, реорганизация необходима для решения имеющихся проблем и "сохранения конкурентоспособности" ВС США. План реорганизации предполагает консолидацию некоторых командований ВВС, интеграцию формирований истребительной и бомбардировочной авиации в единые части, укрепление структур, отвечающих за планирование и бюджетные процессы, и другие преобразования.

"Эти изменения необходимо произвести сейчас. У нас заканчивается время на оптимизацию наших сил для реагирования на стратегические вызовы во время соперничества великих держав", - заявил Кендалл. "Китай создает ВС, специально предназначенные для того, чтобы сдерживать США и нанести им поражение, если мы осуществим вмешательство в западной части Тихого океана", - утверждал министр, назвав это "наиболее острым вызовом".

По его мнению, "риск конфликта [с КНР] присутствует, и со временем он будет лишь расти". "Наша задача <...> заключается в том, чтобы быть готовыми к этому уже сейчас", - сказал он. С точки зрения Кендалла, возможное прекращение поддержки Украины с американской стороны "позволит Китаю сделать вывод, что у США недостаточно воли для поддержания международных норм". При этом он отметил, что конфликт нельзя назвать неизбежным, а сдерживание "пока работает", но "соперничество может перерасти в конфликт в любой момент".

О намерении Пентагона провести реорганизацию министр ВВС объявил в сентябре. Занимающее данный пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона. Этот чиновник курирует вопросы развития двух вверенных ему видов ВС США - ВВС и Космических сил. Ранее Кендалл выражал мнение, что США находятся "в гонке за технологическое и оперативное превосходство", которая будет длиться "в течение нескольких следующих десятилетий".