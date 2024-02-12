В Норвегии предупредили о «мрачном развитии ситуации» на Украине

Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес предупредил о «мрачном развитии ситуации» на Украине на фоне военного преимущества России, которая также нарастила производство для снабжения вооружённых сил.

Стенсонес уверен, что сейчас Россия сильнее, чем была в начале 2023 года, кроме того она усилила отношения с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Глава разведки опасается, что намерение России «бросить вызов западному либеральному и демократическому мировому порядку» стало «яснее, чем в прошлом году».

Говоря об Украине, собеседник телеканала TV2 отметил, что большая часть военной техники, которую ВСУ получили от Запада, «утеряна или израсходована».

«Мы видим, что Россия способна нарастить производство боеприпасов и высокоточного оружия большой дальности», — подчеркнул чиновник.