Остин отменил поездку на встречу доноров Украины

В Пентагоне подтвердили, что министр обороны США Ллойд Остин из-за госпитализации отменил поездку на встречу доноров помощи Украины в Брюссель .

11 февраля в США сообщили, что министр обороны Остин снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём. До этого глава Пентагона лечился от рака простаты.