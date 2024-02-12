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Пентагон: Остин отменил поездку на встречу доноров Украины в Брюсселе

В Пентагоне подтвердили, что министр обороны США Ллойд Остин из-за госпитализации отменил поездку на встречу доноров помощи Украины в Брюссель.

Остин отменил поездку на встречу доноров Украины
© globallookpress.com

Об этом заявили РИА Новости в американском военном ведомстве.

11 февраля в США сообщили, что министр обороны Остин снова госпитализирован, на этот раз с подозрением на проблемы с мочевым пузырём. До этого глава Пентагона лечился от рака простаты.

Сейчас Остин помещён в отделение интенсивной терапии, сроки его выписки неизвестны. Свои полномочия чиновник передал заместителю — Кэтлин Хикс.

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