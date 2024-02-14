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В Херсоне прогремели мощные взрывы – СМИ

На территории Херсона прогремели мощные взрывы. Новость об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В Херсоне прогремели взрывы
© ТАСС

«Сообщают о взрывах в Херсоне», - сказано в Телеграм-канале издания.

При этом другой информации о произошедшем не приводится. Известно лишь, что в регионе объявлена воздушная тревога.

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что по окончанию специальной военной операции (СВО) Украина перестанет существовать, так как её распилят. Об этом заявил бывший украинский продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш.

При этом он напомнил, что на территории Украины проживают ещё венгры, поляки и румыны, которые хотят «отцапать от мертвого, умирающего, дряхлеющего тела».

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