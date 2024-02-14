В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели мощные взрывы – СМИ
На территории Херсона прогремели мощные взрывы. Новость об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Херсоне», - сказано в Телеграм-канале издания.
При этом другой информации о произошедшем не приводится. Известно лишь, что в регионе объявлена воздушная тревога.
Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что по окончанию специальной военной операции (СВО) Украина перестанет существовать, так как её распилят. Об этом заявил бывший украинский продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш.
При этом он напомнил, что на территории Украины проживают ещё венгры, поляки и румыны, которые хотят «отцапать от мертвого, умирающего, дряхлеющего тела».