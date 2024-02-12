В Молдавии рассказали подробности о найденном дроне

Специалисты обезвредили боевую часть беспилотника, обломки которого были обнаружены накануне на юге Молдавии, у границы с Украиной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на генеральный инспекторат полиции республики.

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В ведомстве заметили, что на месте инцидента была найдена боевая часть дрона, в ней содержалось порядка 50 кг взрывчатого вещества.

Детонация обнаруженного заряда взрывчатого вещества была произведена в условиях максимальной безопасности, отметили в инспекторате.

Напомним, что на территории Молдавии за два последних года были обнаружены обломки четырех устройств различных типов.