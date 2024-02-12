Хакеры из Бахрейна атаковали Пятый флот США

По данным агентства, атака на Пятый флот ВМС США была совершена 11 февраля. Согласно заявлению хакеров, она прошла успешно и группировка смогла заполучить секретные документы, в том числе фотографии и подробные планы американской базы на Бахрейне. В подтверждение своих слов «Шторм» опубликовал часть похищенных материалов, предупредив, что у них есть нечто более важное и «оно попадает в руки тех, кто поддерживает операции "Оси сопротивления" в борьбе против США».