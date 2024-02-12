Хакеры из Бахрейна атаковали Пятый флот США

Хакеры из Бахрейна совершили атаку на корабли Пятого флота США
Хакерская группировка из Бахрейна «Шторм» совершила успешную атаку на бортовые системы кораблей Пятого флота Соединенных Штатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fars.
По данным агентства, атака на Пятый флот ВМС США была совершена 11 февраля. Согласно заявлению хакеров, она прошла успешно и группировка смогла заполучить секретные документы, в том числе фотографии и подробные планы американской базы на Бахрейне. В подтверждение своих слов «Шторм» опубликовал часть похищенных материалов, предупредив, что у них есть нечто более важное и «оно попадает в руки тех, кто поддерживает операции "Оси сопротивления" в борьбе против США».
Напомним, что в «Ось сопротивления» входят мусульманские военизированные группировки, в том числе ливанская «Хезболлах», палестинское движение ХАМАС, йеменский «Ансар Аллах» и ополчение «Исламское сопротивление Ирака».