Украина, которая официально не признала, что на борту сбитого ВСУ в Белгородской области самолета Ил-76 были украинские военнопленные, направляла России просьбу о возвращении тел солдат. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов телеканалу «Общественное». Газета.Ru

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что в сбитом самолете Ил-76 украинских пленных не было. «Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать: нет», — заявил он. Lenta.ru