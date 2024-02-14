Военкор: мобилизация 250 тысяч украинцев оттянет поражение ВСУ на полгода

«Как мне рассказывают ребята из разных частей, везде, на всех участках идет давление. Подкрепление Киеву требуется практически всюду: в Херсонской области, на Донецком направлении, там не только Авдеевка, в Харьковской область, где активизировались российские военные, плюс для них есть опасность со стороны Белгородской области, там тоже наши части могут в момент нанести удар. ВСУ надо обязательно держать гарнизоны вдоль российской границы, где идут бои. Силы нужны везде, и везде их не хватит. Этих 200-250 тысяч хватит только на какое-то сдерживание», — добавил Ткач.