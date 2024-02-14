Военкор: мобилизация 250 тысяч украинцев оттянет поражение ВСУ на полгода

Мобилизация 250 тысяч человек поможет протянуть Украине в конфликте с РФ еще полгода. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач.
Новый командир батальона украинской армии «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов призвал мобилизовать по меньшей мере 250 тысяч человек. Как пишет «Страна.ua», без этого Киев воевать не сможет. Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный призывал мобилизовать 450 тысяч человек.
«В месяц со стороны Украины 30 тысяч человек погибает при текущей интенсивности боев, от 600 до 1500 в день. 250 тысяч [мобилизованных] на полгода хватит. Как раз к этому времени в США пройдут выборы президента. Может это с этим связано, что надо задержаться до того момента, как они надеются, Джо Байдена опять изберут», — сказал Василий Ткач.
По его словам, такое количество человек объясняется необходимостью поддерживать работу предприятий и реальными возможностями мобилизационной компании.
«На Украине тоже есть своя система по типу наших „Госуслуг“, где люди зарегистрированы, и они понимают, сколько их в реальности есть. Плюс, по подсчетам украинских экономистов, если взять больше 230 тысяч человек в армию, то это будут все предприятия, которые пока еще на Украине работают. Они, видимо, еще не готовы к такой тотальной мобилизации, полностью превращающей государство в армию», — отметил эксперт.
Украина испытывает нехватку живой силы буквально по всем фронтам, продолжил военкор.
«Как мне рассказывают ребята из разных частей, везде, на всех участках идет давление. Подкрепление Киеву требуется практически всюду: в Херсонской области, на Донецком направлении, там не только Авдеевка, в Харьковской область, где активизировались российские военные, плюс для них есть опасность со стороны Белгородской области, там тоже наши части могут в момент нанести удар. ВСУ надо обязательно держать гарнизоны вдоль российской границы, где идут бои. Силы нужны везде, и везде их не хватит. Этих 200-250 тысяч хватит только на какое-то сдерживание», — добавил Ткач.
Они уже не верят, что смогут одолеть Россию в военном конфликте, заявил Ткач.
«Последние недели две в публичном пространстве не ведутся разговоры о том, как они победят, как они разгромят Россию и так далее. Все это прекратилось», — заключил военный корреспондент.