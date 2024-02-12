Евросоюз анонсировал масштабную операцию в Красном море

Евросоюз учредил военную операцию ASPIDES с целью сохранения свободы судоходства в контексте кризиса в Красном море. Документ опубликован в Официальном журнале организации.

Согласно документу, широкомасштабная операция будет проходить в международных водах Красного и Аравийского морей, Аденском, Оманском и Персидском заливах, в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов.

Целью операции является обеспечение военно-морского присутствия ЕС в макрорегионе, совместные действия «с другими действующими там структурами по обеспечению морской безопасности, разделяющими такие же ценности», защита свободы судоходства.

В частности, военные корабли Бельгии, Германии и ряда других стран будут сопровождать сухогрузы и суда других типов, передавать оперативные данные, обеспечивать защиту при атаках.