Макрон увидел выгоду для ЕС в поставках вооружений на Украину

Поставки стратегических вооружений и боеприпасов на Украину должны укрепить производственную базу и оборону Европейского союза (ЕС). Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РИА Новости.

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«Все, что Европа делает для поставок стратегических вооружений и боеприпасов, должно служить укреплению производственной базы и обороны Евросоюза», — констатировал он.

По словам французского лидера, желание укрепить производственную базу, чтобы ответить на нужды Украины, позволит странам Евросоюза нарастить производственные возможности, что «сделает ЕС обороноспособной державой, дополняющей НАТО».

Он отметил, что Евросоюзу следует начать с операционного и производственного сотрудничества на основе технологической военной базы ЕС, что позволит объединению стать «столпом Североатлантического альянса в Европе».