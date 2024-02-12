Турецкие СМИ предупредили о задержке поставок американских F-16

Поставка новых легких самолетов-истребителей F-16, запрошенных Турцией у Соединенных Штатов, может затянуться до 2028 года в связи с большим количеством заказов. Такая информация появилась в турецкой газете Hürriyet

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Согласно информации издания, период возражений американского конгресса относительно покупки Турцией F-16 у США закончился 11 февраля, и продажа была официально одобрена конгрессом. Таким образом, теперь начнутся переговоры между производителем и соответствующими учреждениями. Речь идет о 40 новых истребителях F-16.

«Поставка новых самолетов может быть несколько задержана из-за плотности заказов», — отмечается в публикации.