Базу США на востоке Сирии обстреляли ракетами

Военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, находящаяся под контролем американских военнослужащих, подверглась нападению. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, по объекту было выпущено несколько ракет. Из района, в котором расположена база, доносились звуки взрывов.

Информация о деталях и последствиях атаки не приводится.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций на территории республик, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля. 1 февраля канал Al Mayadeen, ссылаясь на американский военный источник, информировал о том, что с 17 октября 2023 года на военнослужащих ВС США и возглавляемой Вашингтоном международной антитеррористической коалиции в Сирии было совершено 98 нападений.