Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал критической ситуацию на Украине, подчеркнув, что к этому привели действия Киева. Lenta.ru
Говоря об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, генерал утверждает, что подобные перестановки не должны происходить в ходе боевых действий, поскольку это не очень хорошо с точки зрения командования войсками. Российская газета
«Виновниками появления призрака поражения абсолютно точно является Киев», — цитирует генерала издание Do Rzeczy. Свободная Пресса