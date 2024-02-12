Польский генерал указал на главного виновника грядущего поражения Украины

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак назвал критической ситуацию на Украине , подчеркнув, что к этому привели действия Киева . Lenta.ru

Говоря об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, генерал утверждает, что подобные перестановки не должны происходить в ходе боевых действий, поскольку это не очень хорошо с точки зрения командования войсками. Российская газета