Расчет российского РСЗО «Торнадо-Г» сорвал ротацию ВСУ на Запорожском направлении, сообщает Министерство обороны России. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало кадры этого боя. Как отмечается, украинские военнослужащие попытались произвести ротацию личного состава, воспользовавшись плохими погодными условиями. Это заметила воздушная разведка, которая передала координаты цели «кочующему» расчету.

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Тем временем, подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны страны. За последние сутки военнослужащим удалось отразить две штурмовые атаки ВСУ, противник потерял до 290 человек убитыми и ранеными. Более выгодные рубежи и позиции российские силы заняли также на Донецком направлении.

Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии прилетов по железнодорожному узлу в Павлограде Днепропетровской области Украины. По его данным, на момент атаки на станции находилось несколько составов, один из которых перевозил военнослужащих ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.