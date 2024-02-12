Огненный «Торнадо» сорвал ротацию ВСУ на Запорожском направлении
Расчет российского РСЗО «Торнадо-Г» сорвал ротацию ВСУ на Запорожском направлении, сообщает Министерство обороны России. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало кадры этого боя. Как отмечается, украинские военнослужащие попытались произвести ротацию личного состава, воспользовавшись плохими погодными условиями. Это заметила воздушная разведка, которая передала координаты цели «кочующему» расчету.
Тем временем, подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны страны. За последние сутки военнослужащим удалось отразить две штурмовые атаки ВСУ, противник потерял до 290 человек убитыми и ранеными. Более выгодные рубежи и позиции российские силы заняли также на Донецком направлении.
Ранее координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии прилетов по железнодорожному узлу в Павлограде Днепропетровской области Украины. По его данным, на момент атаки на станции находилось несколько составов, один из которых перевозил военнослужащих ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.
До этого военкор Андрей Руденко опубликовал видео уничтожения американской гаубицы М777, находящейся на вооружении ВСУ. На кадрах видно, как к замаскированному у позиций противника орудию приближается беспилотник, после чего в небо поднимается столб дыма.