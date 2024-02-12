Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS
Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.
Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.
На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».
Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.