Американский блогер показал подбитые украинские РСЗО HIMARS

Американский блогер KeyStone Intel опубликовал в Сети фотографии поврежденных в ходе боевых действий на Украине ракетных систем залпового огня HIMARS, которые отправили на ремонт в США.

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Блогер сообщил, что у него, помимо опубликованных, есть и другие фото и видео поврежденных HIMARS.

На снимках видны отверстия, характерные для осколочных повреждений металла, а также отсутствие колес и поврежденные кабины, отмечает «Царьград».

Предположительно, установки будут ремонтировать на ремонтном заводе армии США Леттеркенни.