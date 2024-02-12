Польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что Польша должна получить ядерное оружие уже через несколько лет. Как сообщает газета Rzeczpospolita, военный считает, что передать его могут из США в рамках программы Nuclear Sharing.

Крашевский напомнил, что программа предусматривает размещение ядерного оружия стран НАТО на территории других государств альянса. Поэтому США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов, а также некоторое количество зарядов различной мощности на базах в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах.

Комментируя высокие расходы на хранение ядерного боезапаса, генерал отметил, что «мир и безопасность не имеют цены».