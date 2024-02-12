Польский генерал ожидает получение Польшей ядерного оружия от США
Польский генерал Ярослав Крашевский заявил, что Польша должна получить ядерное оружие уже через несколько лет. Как сообщает газета Rzeczpospolita, военный считает, что передать его могут из США в рамках программы Nuclear Sharing.
Крашевский напомнил, что программа предусматривает размещение ядерного оружия стран НАТО на территории других государств альянса. Поэтому США держат в странах Европы и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов, а также некоторое количество зарядов различной мощности на базах в Бельгии, Германии, Италии и Нидерландах.
Комментируя высокие расходы на хранение ядерного боезапаса, генерал отметил, что «мир и безопасность не имеют цены».
Ранее СМИ сообщали, что США хотят разместить свое ядерное оружие в Великобритании из-за «угрозы», которая якобы исходит от России. По информации газеты Telegraph, сейчас в Пентагоне рассматривают переброску на авиабазу Лейкенхит боеголовок в три раза мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму. В Минобороны Соединенных Штатов не стали опровергать или подтверждать эту информацию.