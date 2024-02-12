Стубб высказался о перспективах Финляндии в НАТО

«Я хочу видеть Финляндию в ядре НАТО… Мы являемся поставщиком безопасности, а не потребителем. У нас нет ограничений на наше членство в НАТО. У нас одна из сильнейших систем обороны в Европе, и мы являемся активом безопасности в НАТО», — заявил он.