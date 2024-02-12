Российские войска уничтожили состав с бойцами ВСУ в Павлограде

Вооруженные силы РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в населенном пункте Павлограде, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

© Газета.Ru

Он рассказал, что после взрывов в городе начались проблемы с водоснабжением и произошло отключение света. Кроме того, пропали проводной интернет и мобильная связь.

«Город очень хорошо шатнуло, оба прилета были с детонацией и взрывной волной. На момент прилета на разгрузке/погрузке стояло несколько составов», — уточнил Лебедев, сославшись на своих товарищей.

Он добавил, что в одном из составов было несколько вагонов с украинскими военнослужащими. При этом солдаты, которым удалось покинуть поезд, «разбежались» по населенному пункту.